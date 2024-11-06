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Летевший из Екатеринбурга во Владивосток самолёт совершил аварийную посадку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью летевший из Екатеринбурга во Владивосток борт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку. В самолёте в этот момент находилось 164 пассажира.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, аварийная посадка произошла в аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева из-за технической неисправности воздушного судна уральской авиакомпании. Посадка прошла благополучно, поэтому помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась.
Самолёт сел в 5.50 (в Екатеринбурге в это время было 00.50).
Из-за авариной посадки обратны рейс Владивосток – Екатеринбург перенесли с 08.20 на 15.00.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, аварийная посадка произошла в аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева из-за технической неисправности воздушного судна уральской авиакомпании. Посадка прошла благополучно, поэтому помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась.
Самолёт сел в 5.50 (в Екатеринбурге в это время было 00.50).
Из-за авариной посадки обратны рейс Владивосток – Екатеринбург перенесли с 08.20 на 15.00.
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