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В Екатеринбурге на Сортировке из-за поломавшегося состава встали трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Сортировке сломался трамвай. Из-за этого встали все остальные.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, поломка произошла у «Таганского ряда». Напомним, что сегодня также встали трамваи на пути с ЖБИ в центр города. Там на трамвайных путях застрял автомобиль.
Накануне екатеринбургскому трамвайному движению исполнилось 95 лет. Вчера юбилейный для уральской столицы день тоже отметился рядом странных инцидентов. Так, например, у нескольких пассажиров от печки расплавилась обувь.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, поломка произошла у «Таганского ряда». Напомним, что сегодня также встали трамваи на пути с ЖБИ в центр города. Там на трамвайных путях застрял автомобиль.
Накануне екатеринбургскому трамвайному движению исполнилось 95 лет. Вчера юбилейный для уральской столицы день тоже отметился рядом странных инцидентов. Так, например, у нескольких пассажиров от печки расплавилась обувь.
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