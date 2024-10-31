К трём годам колонии приговорили иностранца за гибель пассажирки в ДТП в Екатеринбурге





– сказали в ведомстве. «Проявив преступную небрежность, в силу нахождения в утомленном состоянии, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением своего автомобиля, в результате допустил смещение его на правую полосу, предназначенную для попутного транспорта, в результате чего допустил столкновение со стоящим автомобилем IVECO Stralis»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 39-летнему иностранцу, который 24 августа 2024 года в пятом часу утра попал в ДТП на Кольцовском тракте. В этой аварии погибла его пассажирка.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, они ехали в сторону аэропорта со скоростью 90 километров в час, когда вдруг врезались в стоявший на первой полосе грузовик IVECO Stralis. Подчеркивается, что ничего не мешало водителю увидеть впереди грузовик с включенными габаритными огнями, аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, но он его не заметил, как считает следствия, из-за сильной усталости.В результате ДТП девушка, которую вёз мужчина, погибла от травм. Подчеркивается, что пассажирка в момент аварии не была пристёгнута ремнём безопасности.Суд признал иностранца виновным и назначил ему 3 года в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Также судья взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.Приговор не вступил в законную силу.