Возрастное ограничение 18+
К трём годам колонии приговорили иностранца за гибель пассажирки в ДТП в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 39-летнему иностранцу, который 24 августа 2024 года в пятом часу утра попал в ДТП на Кольцовском тракте. В этой аварии погибла его пассажирка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, они ехали в сторону аэропорта со скоростью 90 километров в час, когда вдруг врезались в стоявший на первой полосе грузовик IVECO Stralis. Подчеркивается, что ничего не мешало водителю увидеть впереди грузовик с включенными габаритными огнями, аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, но он его не заметил, как считает следствия, из-за сильной усталости.
В результате ДТП девушка, которую вёз мужчина, погибла от травм. Подчеркивается, что пассажирка в момент аварии не была пристёгнута ремнём безопасности.
Суд признал иностранца виновным и назначил ему 3 года в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Также судья взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, они ехали в сторону аэропорта со скоростью 90 километров в час, когда вдруг врезались в стоявший на первой полосе грузовик IVECO Stralis. Подчеркивается, что ничего не мешало водителю увидеть впереди грузовик с включенными габаритными огнями, аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки, но он его не заметил, как считает следствия, из-за сильной усталости.
«Проявив преступную небрежность, в силу нахождения в утомленном состоянии, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением своего автомобиля, в результате допустил смещение его на правую полосу, предназначенную для попутного транспорта, в результате чего допустил столкновение со стоящим автомобилем IVECO Stralis»,
– сказали в ведомстве.
В результате ДТП девушка, которую вёз мужчина, погибла от травм. Подчеркивается, что пассажирка в момент аварии не была пристёгнута ремнём безопасности.
Суд признал иностранца виновным и назначил ему 3 года в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Также судья взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пять машин столкнулось на Кольцовском тракте
31 октября 2024
31 октября 2024
На Серовском тракте грузовик улетел в кювет
07 ноября 2024
07 ноября 2024
В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
03 ноября 2024
03 ноября 2024