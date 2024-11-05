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Из-за загоревшейся в подвале жилого дома проводки в Екатеринбурге эвакуировали 70 человек
Фото: МЧС Свердловской области
Вчера вечером в Екатеринбурге пожарным пришлось срочно выводить на улицу 70 человек из многоквартирного дома коридорного типа по улице 40 лет Октября, в подвале которого загорелась электропроводка.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского МЧС, пожарные эвакуировали 70 человек, из которых 20 – дети.
В результате происшествия никто не пострадал. В 23.40 спасатели всё потушили. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Всего на тушение выезжало 24 специалиста на 8 единицах техники.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского МЧС, пожарные эвакуировали 70 человек, из которых 20 – дети.
В результате происшествия никто не пострадал. В 23.40 спасатели всё потушили. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Всего на тушение выезжало 24 специалиста на 8 единицах техники.
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