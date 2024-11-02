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Дым от растопленной печки унёс жизнь пожилой жительницы Камышлова
Фото: МЧС по Свердловской области
Этим вечером в городе Камышлов погибла пожилая женщина. Причиной её гибели стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, — как сообщает МЧС Свердловской области.
Погибелью для жительницы Камышлова стало сильное задымление помещения. Как уже выяснили дознаватели, из растопленной печи выпал уголёк, который провалился в лаз пола. Там он попал на строительный мусор, начавший тлеть с образованием дыма. Дыма оказалось так много, а его состав был таким едким, что женщина даже не успела сообразить, что нужно выйти на свежий воздух. Надышавшись продуктами горения, она и умерла.
Дым, исходящий из дома. заметили прохожие. Они вызвали пожарных. Вызов поступил почти ровно в шесть часов вечера. К месту предполагаемого пожара были высланы две единицы спецтехники и восемь огнеборцев. Во время поиска источника дыма и тушения тлеющего строительного мусора пожарные и обнаружил тело погибшей.
Как отмечают в МЧС, трагедии бы не случилось, если бы лаз у печи был прикрыт притопочным листом, а дом был бы снабжён пожарными извещателями.
Погибелью для жительницы Камышлова стало сильное задымление помещения. Как уже выяснили дознаватели, из растопленной печи выпал уголёк, который провалился в лаз пола. Там он попал на строительный мусор, начавший тлеть с образованием дыма. Дыма оказалось так много, а его состав был таким едким, что женщина даже не успела сообразить, что нужно выйти на свежий воздух. Надышавшись продуктами горения, она и умерла.
Дым, исходящий из дома. заметили прохожие. Они вызвали пожарных. Вызов поступил почти ровно в шесть часов вечера. К месту предполагаемого пожара были высланы две единицы спецтехники и восемь огнеборцев. Во время поиска источника дыма и тушения тлеющего строительного мусора пожарные и обнаружил тело погибшей.
Как отмечают в МЧС, трагедии бы не случилось, если бы лаз у печи был прикрыт притопочным листом, а дом был бы снабжён пожарными извещателями.
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