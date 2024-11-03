В посёлке Шабровский под Екатеринбургом в трёх домах пропало отопление

– пожаловался житель посёлка.

«Нет отопления два дня. Замерзаем. Начальник котельной сообщение и звонки игнорирует, не отвечает. В городских тепловых сетях – а мы относимся к ним – даже не пытаются решить проблему. Дают номера телефонов, где нам говорят, что "Мы к ним не относимся, звоните в другое место"»,