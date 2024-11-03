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В посёлке Шабровский под Екатеринбургом в трёх домах пропало отопление
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители посёлка Шабровский, входящего в состав Екатеринбурга, сообщают, что у них нет отопления уже два дня. Проблема коснулась трёх домов по улице Высокогорской.
Батареи не греют в домах №32, 34, 36, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Он заявил, что их теплотрасса находится в плачевном состоянии.
Батареи не греют в домах №32, 34, 36, пишет «Инцидент Екатеринбург».
«Нет отопления два дня. Замерзаем. Начальник котельной сообщение и звонки игнорирует, не отвечает. В городских тепловых сетях – а мы относимся к ним – даже не пытаются решить проблему. Дают номера телефонов, где нам говорят, что "Мы к ним не относимся, звоните в другое место"»,
– пожаловался житель посёлка.
Он заявил, что их теплотрасса находится в плачевном состоянии.
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