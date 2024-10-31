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В екатеринбургской консерватории умер человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 в Екатеринбурге умер человек.
Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах, утром там человек потерял сознание. Ему вызвали скорую, но, пока ждали врачей, он умер. Его личность сейчас устанавливают.
В СК не стали комментировать инцидент. По данным другого источника издания, смерть в екатеринбургской консерватории не носит криминальный характер.
Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах, утром там человек потерял сознание. Ему вызвали скорую, но, пока ждали врачей, он умер. Его личность сейчас устанавливают.
В СК не стали комментировать инцидент. По данным другого источника издания, смерть в екатеринбургской консерватории не носит криминальный характер.
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