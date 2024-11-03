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В Екатеринбурге на пешеходном переходе на Викулова сбили 15-летнего подростка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Викулова водитель «ВИСа» сбил 15-летнего подростка. В результате ДТП юноша получил травму ноги, и его увезли в ДГКБ №9.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, «ВИМом» управлял 36-летний мужчина с 18-летним стажем вождения. За это время его ловили на нарушении ПДД 16 раз, и этот случай был не исключением. Освидетельствование водителя показало 1,052 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Также на мужчину составили протоколы по части 1 статье 12.27 КоАП РФ за то, что он уехал с места ДТП, и по части 2 статье 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе документов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, «ВИМом» управлял 36-летний мужчина с 18-летним стажем вождения. За это время его ловили на нарушении ПДД 16 раз, и этот случай был не исключением. Освидетельствование водителя показало 1,052 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«В отношение правонарушителя был составлен материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средствам, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами»,
– сказали в пресс-группе.
Также на мужчину составили протоколы по части 1 статье 12.27 КоАП РФ за то, что он уехал с места ДТП, и по части 2 статье 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе документов.
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