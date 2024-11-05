На трассе Екатеринбург – Челябинск из-за перегородившей дорогу фуры образовалась пробка





– сказали в пресс-группе. «Призываем водителей учитывать сложные погодные и дорожные условия, которые установились в эти дни, выбирать скорость, исходя из состояния дорожного покрытия, видимости и метеоусловий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 173-м километре трассы Екатеринбург – Челябинск сразу две полосы в сторону Челябинска перегородила фура. В результате образовалась пробка.По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник. В свердловском управление ГИБДД сообщают, что в результате аварии никто не пострадал, а движение на трассе осуществляется по одной полосе. Транспортный поток регулируют автоинспекторы.