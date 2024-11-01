Из-за сломавшихся светофоров Екатеринбург встал в пробки

Скриншот: Яндекс.Карты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге из-за сломавшегося на перекрестке Московская – Куйбышева светофора возникли сильные пробки в сторону центра.Сейчас там работает регулировщик, сообщили в свердловского УГИБДД.По данным «Яндекс карт», ещё одна поломка светофора случилась на перекрестке Посадская – Репина. Ситуацию усугубляют ДТП в разных частях города.