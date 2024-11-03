Под Екатеринбургом за рулём скончался пожилой водитель

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне около 17.10 под Екатеринбургом вблизи СНТ «Поле чудес» за рулём «ИЖа» скончался 73-летний водитель.В областном УГИБДД сообщают, что мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего врезался в дерево, и добавляют, что, по мнению медиков, смерть водителя наступила до момента аварии. Сейчас его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти водителя.В пресс-группе ГИБДД призывают водителей отказываться от поездкок при плохом самочувствии.