На загородных дорогах Свердловской области началась череда типично зимних аварий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сводки госавтоинспекций разных городов и новостные ленты в последние дни активно пополняются сообщениями с межгородских трасс. Там участилось количество ДТП, которые происходят из-за ставшего скользким дорожного покрытия.Как это обычно бывает, далеко не все водители успели поменять летние шины на зимние. А вот многие дороги ледком уже покрыло. Как следствие, машины «поскальзываются» на трассах и влепляются в своих товарок. Один из таких случаев произошёл сегодня ночью на 312 километре федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург», неподалёку от Ревды. Там столкнулись два грузовых автомобиля марок «Скания» и «КАМаЗ». И по видео, снятому из кабины участника ДТП хорошо видно, что столкновение произошло именно из-за того, что один из грузовиков заскользил по дорогу и доскользил до встречной полосы.Авария привела к тому, что на трассе федерального значения надолго образовалась пробка. Полностью восстановить движение на этом участке удалось только в два часа ночи. Ну, по крайней мере, обошлось без пострадавших.