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По двум пешеходам проехался автомобиль в центре Екатеринбурга
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
Накануне вечером серьёзные травмы получила молодая пара, прогуливавшаяся по центральной части Екатеринбурга. Пешеходов на одном из перекрёстков города сбил легковой автомобиль.
ДТП с двумя потерпевшими произошло в Екатеринбурге вечером 4 ноября. На пересечении улиц Луначарского и Карла Маркса девушка со своим спутником пытались перейти проезжую часть по разрешающему сигналу светофора. Сзади их нагнал автомобиль «Фольксваген Туарег». Как объяснила впоследствии сидевшая за его рулём 59-летняя женщина, она не заметила пешеходов. Не заметила она и того, что под колёсами машины оказались люди, и продолжила движение, протащив с собой потерпевших ещё пару метров.
Оба пострадавших получили множественные перелома и другие повреждения организмов. Они госпитализированы и сейчас находятся в больнице. По факту ДТП полицией проводится проверка.
А меж тем, в Интернете появился видеоролик с камеры, зафиксировавшей всё произошедшее. Он быстро расходится по Сети и публикуется уже шире, чем только екатеринбурсгкими СМИ и соцсетями.
ДТП с двумя потерпевшими произошло в Екатеринбурге вечером 4 ноября. На пересечении улиц Луначарского и Карла Маркса девушка со своим спутником пытались перейти проезжую часть по разрешающему сигналу светофора. Сзади их нагнал автомобиль «Фольксваген Туарег». Как объяснила впоследствии сидевшая за его рулём 59-летняя женщина, она не заметила пешеходов. Не заметила она и того, что под колёсами машины оказались люди, и продолжила движение, протащив с собой потерпевших ещё пару метров.
Оба пострадавших получили множественные перелома и другие повреждения организмов. Они госпитализированы и сейчас находятся в больнице. По факту ДТП полицией проводится проверка.
А меж тем, в Интернете появился видеоролик с камеры, зафиксировавшей всё произошедшее. Он быстро расходится по Сети и публикуется уже шире, чем только екатеринбурсгкими СМИ и соцсетями.
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