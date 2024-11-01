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Непогода привела к отключению электроэнергии в пригородах Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Свет накануне пропадал в ряде кварталов Белоярского, Ревды, Верхнего Дуброва, Гагарского, Мезенского, Двуреченска, Бородулина, Абрамова, Патрушей, Верхней Сысерти, сообщили Россети.
Где-то электроснабжение до сих пор не восстановлено – например, в коттеджном посёлке «Лесной» в Косулино, Россети объясняют это тем, что оборудование там находится в частной собственности.
Где-то электроснабжение до сих пор не восстановлено – например, в коттеджном посёлке «Лесной» в Косулино, Россети объясняют это тем, что оборудование там находится в частной собственности.
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