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На дорогах Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП за сутки из-за гололедицы

17.04 Воскресенье, 3 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД Свердловской области сообщает о сложных дорожных условиях, вызванных гололедицей, в результате которых по состоянию на 8:00 за сутки на дорогах региона зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие.

Аварийность наблюдается в северо-западных и восточных районах региона, где накануне прошли осадки в виде дождя со снегом, а уличные температуры снизились с положительных до отрицательных отметок.

Сегодня утром было затруднено движение грузового транспорта на участке 276 км трассы «Пермь — Екатеринбург» в районе Бисерти. Сотрудники ГИБДД направили дорожным службам предписание о необходимости усиленной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами. Ранее на ряде участков вводились временные ограничения движения для всех видов транспорта из-за повышенной аварийной опасности. Также возбуждены административные производства по статье 12.34 КоАП РФ за ненадлежащее содержание дорог.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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