Возрастное ограничение 18+
Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Екатеринбурге, где водитель электросамоката сбил мужчину в пешеходной зоне.
По информации СМИ, наезд произошёл 2 ноября на улице Заводской, после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.
По информации СМИ, наезд произошёл 2 ноября на улице Заводской, после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах,
— сообщает СК России
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
29 октября 2024
29 октября 2024
Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
26 октября 2024
26 октября 2024
Бастрыкин потребовал доклад в связи с нарушением природоохранного законодательства в посёлке Покровск-Уральский
28 октября 2024
28 октября 2024