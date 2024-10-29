Глава СК дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда на пешехода электросамоката





— сообщает СК России Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в Екатеринбурге, где водитель электросамоката сбил мужчину в пешеходной зоне.По информации СМИ, наезд произошёл 2 ноября на улице Заводской, после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.