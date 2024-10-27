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В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего на улице Посадской, возле дома №18. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген», взятого в краткосрочную аренду, не справился с управлением на повороте. Двигаясь по ул. Посадской в сторону Белореченской, молодой человек выбрал небезопасную скорость. На участке с кривой дорогой машину занесло, после чего она вылетела с проезжей части и врезалась в столб освещения.
В результате аварии водитель получил переломы позвоночника и плеча, а его пассажирка — также 19-летняя девушка — была доставлена в больницу в состоянии комы. Отмечается, что в момент столкновения она находилась на заднем сидении и не была пристёгнута ремнём безопасности.
По информации ГИБДД, стаж вождения водителя составляет менее года. Сотрудники ДПС продолжают разбирательства на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента. Состояние водителя в момент аварии будет установлено медиками, после чего ГИБДД проведёт проверку по факту ДТП.
По предварительным данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген», взятого в краткосрочную аренду, не справился с управлением на повороте. Двигаясь по ул. Посадской в сторону Белореченской, молодой человек выбрал небезопасную скорость. На участке с кривой дорогой машину занесло, после чего она вылетела с проезжей части и врезалась в столб освещения.
В результате аварии водитель получил переломы позвоночника и плеча, а его пассажирка — также 19-летняя девушка — была доставлена в больницу в состоянии комы. Отмечается, что в момент столкновения она находилась на заднем сидении и не была пристёгнута ремнём безопасности.
По информации ГИБДД, стаж вождения водителя составляет менее года. Сотрудники ДПС продолжают разбирательства на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента. Состояние водителя в момент аварии будет установлено медиками, после чего ГИБДД проведёт проверку по факту ДТП.
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