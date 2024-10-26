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Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
Фото: УГИБДД по Свердловской области
2 ноября на 14 км автодороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил» произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, включая полуторагодовалого ребёнка. В аварии столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Гранта», об этом сообщают сотрудники ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным ведомства, 32-летний водитель «Форд Фокус», двигаясь в условиях сильного снегопада, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта», за рулём которой находился 39-летний мужчина. В результате удара пострадали оба водителя, а также двое пассажиров отечественного автомобиля — женщина и её полуторагодовалый сын.
Медики доставили всех пострадавших в больницу. По информации Госавтоинспекции, ребёнок и его мать не были пристёгнуты ремнями безопасности, из-за чего и получили серьёзные травмы.
По предварительным данным ведомства, 32-летний водитель «Форд Фокус», двигаясь в условиях сильного снегопада, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта», за рулём которой находился 39-летний мужчина. В результате удара пострадали оба водителя, а также двое пассажиров отечественного автомобиля — женщина и её полуторагодовалый сын.
Медики доставили всех пострадавших в больницу. По информации Госавтоинспекции, ребёнок и его мать не были пристёгнуты ремнями безопасности, из-за чего и получили серьёзные травмы.
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