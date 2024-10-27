В Свердловской области произошло 16 пожаров за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 16 техногенных пожаров, сообщает региональное управление МЧС. В восьми случаях возгорания произошли в жилом секторе. В результате инцидентов один человек пострадал, ещё одного удалось спасти.В Верхней Туре пожар охватил 20 кв. м в квартире четырёхквартирного дома на улице Рабочей. Силами пяти пожарных и двух единиц спецтехники огонь был потушен за 14 минут. Повреждены стены, пол и имущество.В Екатеринбурге на улице Народного Фронта загорелись надворные постройки садового товарищества «Садовод», площадь пожара составила 70 кв. м. В тушении участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники. Ликвидация заняла 23 минуты.Ещё один крупный пожар произошёл в посёлке Билимбай Первоуральского городского округа: огонь уничтожил частный жилой дом и надворные постройки на улице Чкалова. Площадь возгорания достигла 150 кв. м. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники, пожар был ликвидирован за 50 минут.На улице Солнечной в Екатеринбурге пожарные спасли человека из горящей квартиры на третьем этаже. Площадь возгорания составила 8 кв. м, а его тушение заняло 15 минут. В операции участвовали 10 человек и три единицы техники.В Серове на улице Союзной загорелся частный дом, пожар охватил 96 кв. м. Хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован. На тушение потребовалось чуть более часа, задействовано было 11 огнеборцев и три единицы спецтехники.