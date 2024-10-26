На трассе «Пермь-Екатеринбург» один грузовик въехал в другой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 304-м километре трассы «Пермь-Екатеринбург» в Первоуральском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, в результате которой погиб водитель. ДТП случилось 2 ноября около 01:20. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, причиной трагедии стала набранная скорость, не соответствующая погодным и дорожным условиям.По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» с полуприцепом «Кроне» не успел затормозить перед стоявшим на обочине автомобилем «Донгфенг» с полуприцепом «Шмитц», который в этот момент вытаскивал из кювета съехавшую «Газель». От удара «Донгфенг» отбросило на проезжающую мимо «Киа Оптима». Водитель легкового автомобиля и остальные участники происшествия не пострадали.55-летний водитель «Скании» погиб до прибытия медиков. Известно, что он проживал в Пермском крае и имел 37-летний стаж вождения. На момент аварии он перевозил сборный груз из Перми.Госавтоинспекторы также отметили, что на месте происшествия наблюдалась зимняя скользкость, из-за которой были повышены риски для водителей. По факту выявленных нарушений к ответственным за поддержание дороги службам будут применены меры административного воздействия.