На загородной дороге в Артёмовском районе погиб велосипедист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти ровно сутки назад, вечером 31 октября на автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» погиб велосипедист. Водитель сбившей его машины предпочёл скрыться с места происшествия и теперь разыскивается правоохранительными органами.Дорожная трагедия произошла накануне, примерно в половине девятого вечера. На 145 километре загородной дороги, на участке её, территориально относящемуся к Артёмовскому району Свердловской области, неустановленной машиной был сбит 54-летний житель посёлка Красногвардейский. Он ехал на велосипеде в попутном транспорту направлении. Судя по травмам, он скончался практически моментально, и прибывшая к месту происшествия бригада «Скорой помощи» могла только констатировать смерть мужчины.Сбивший велосипедиста автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Сейчас управлявшего им водителя разыскивают областная Госавтоинспекция и силы полиции. Сбежавшему водителю настоятельно рекомендуют сдаться самостоятельно. Тех же, кто может установить его личность или дать какую-либо информацию о смертельном ДТП, просят связаться с дежурной частью ОМВД России «Артемовский» по телефонам + 7(34363)2-12-02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.