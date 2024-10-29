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В Свердловской области за сутки потушили 18 пожаров техногенного характера
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области вспыхнуло 18 пожаров техногенного характера, из которых три произошли в жилом секторе.
Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, самый крупный пожар произошёл в посёлке Залесье в городском округе Верхней Пышмы, где на площади 121 квадратного метра потушили двухэтажный частный жилой дом. Огнеборцы потушили его полчаса.
Второй пожар – площадью 50 квадратных метров – произошёл в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Там сгорела частная баня. Её потушили за 20 минут.
Третий пожар ликвидировали в Екатеринбурге: на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Кунарской загорелись домашние вещи. Спасателям хватил о пяти минут, чтобы всё потушить. Площадь пожара не превысила двух квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, самый крупный пожар произошёл в посёлке Залесье в городском округе Верхней Пышмы, где на площади 121 квадратного метра потушили двухэтажный частный жилой дом. Огнеборцы потушили его полчаса.
Второй пожар – площадью 50 квадратных метров – произошёл в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Там сгорела частная баня. Её потушили за 20 минут.
Третий пожар ликвидировали в Екатеринбурге: на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Кунарской загорелись домашние вещи. Спасателям хватил о пяти минут, чтобы всё потушить. Площадь пожара не превысила двух квадратных метров.
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