Под Камышловом на «зебре» насмерть сбили 64-летнюю женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 18.30, на 7-м километре западного подъезда к Камышлову 63-летний водитель сбил 64-лентюю женщину, переходившую через проезжую часть по пешеходному переходу.В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщают в УГИБДД.По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 километров в час, но, когда подъезжал к пешеходному переходу, не заметил женщину. Известно, что за 42 года вождения к административной ответственности он привлекался всего 1 раз в этому году.В ГИБДД призывают водителей всегда снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходов также просят убеждаться в безопасности перехода и носить световозвращающие элементы на одежде.