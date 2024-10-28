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Под Камышловом на «зебре» насмерть сбили 64-летнюю женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 18.30, на 7-м километре западного подъезда к Камышлову 63-летний водитель сбил 64-лентюю женщину, переходившую через проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщают в УГИБДД.
По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 километров в час, но, когда подъезжал к пешеходному переходу, не заметил женщину. Известно, что за 42 года вождения к административной ответственности он привлекался всего 1 раз в этому году.
В ГИБДД призывают водителей всегда снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходов также просят убеждаться в безопасности перехода и носить световозвращающие элементы на одежде.
В результате происшествия женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщают в УГИБДД.
По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 километров в час, но, когда подъезжал к пешеходному переходу, не заметил женщину. Известно, что за 42 года вождения к административной ответственности он привлекался всего 1 раз в этому году.
В ГИБДД призывают водителей всегда снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходов также просят убеждаться в безопасности перехода и носить световозвращающие элементы на одежде.
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