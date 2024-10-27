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В деревне Монастырка под Каменском-Уральским потушили пожар в частном доме
Фото: МЧС Свердловской области
Сегодня утром под Каменском-Уральским в деревне Монастырка в районе улице Буденова загорелся частный дом. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнеборцы ликвидировали пожар за 30 минут. Его площадь не превысила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалась семья из трёх человек, один из которых ребёнок.
Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 11 специалистов МЧС. Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнеборцы ликвидировали пожар за 30 минут. Его площадь не превысила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалась семья из трёх человек, один из которых ребёнок.
Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 11 специалистов МЧС. Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.
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