В деревне Монастырка под Каменском-Уральским потушили пожар в частном доме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром под Каменском-Уральским в деревне Монастырка в районе улице Буденова загорелся частный дом. К счастью, никто из жильцов не пострадал.Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнеборцы ликвидировали пожар за 30 минут. Его площадь не превысила 40 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалась семья из трёх человек, один из которых ребёнок.Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 11 специалистов МЧС. Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.