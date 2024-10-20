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В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера

11.25 Вторник, 29 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров техногенного характера. Из них пять произошли в жилом секторе.

Так, например, в полночь в Краснотурьинске в подъезде пятиэтажного дома на улице Коммунальной загорелся мусор. Самостоятельно тогда эвакуировались шесть жильцов, ещё одного человека из дома выводили спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Сам пожар потушили за пять минут, но на его тушение выезжали три спецмашины и девять специалистов.

В областном МЧС призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как халатное отношение может привести к трагическим последствиям.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:25 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера
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22:54 УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
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