В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров техногенного характера. Из них пять произошли в жилом секторе.Так, например, в полночь в Краснотурьинске в подъезде пятиэтажного дома на улице Коммунальной загорелся мусор. Самостоятельно тогда эвакуировались шесть жильцов, ещё одного человека из дома выводили спасатели. К счастью, никто не пострадал.Сам пожар потушили за пять минут, но на его тушение выезжали три спецмашины и девять специалистов.В областном МЧС призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как халатное отношение может привести к трагическим последствиям.