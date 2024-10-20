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В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров техногенного характера. Из них пять произошли в жилом секторе.
Так, например, в полночь в Краснотурьинске в подъезде пятиэтажного дома на улице Коммунальной загорелся мусор. Самостоятельно тогда эвакуировались шесть жильцов, ещё одного человека из дома выводили спасатели. К счастью, никто не пострадал.
Сам пожар потушили за пять минут, но на его тушение выезжали три спецмашины и девять специалистов.
В областном МЧС призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как халатное отношение может привести к трагическим последствиям.
Так, например, в полночь в Краснотурьинске в подъезде пятиэтажного дома на улице Коммунальной загорелся мусор. Самостоятельно тогда эвакуировались шесть жильцов, ещё одного человека из дома выводили спасатели. К счастью, никто не пострадал.
Сам пожар потушили за пять минут, но на его тушение выезжали три спецмашины и девять специалистов.
В областном МЧС призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как халатное отношение может привести к трагическим последствиям.
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