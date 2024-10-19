Сразу восемь протоколов «заработал» пьяный водитель в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Воскресным вечером отличился житель Верхней Пышмы. Он сел за руль в пьяном состоянии, устроил «догонялки» с ДПС и «под занавес» спровоцировал ДТП.О подозрительном водителе сообщили граждане, которые вечером 27 октября позвонили в дежурную полицейскую часть Верхней Пышмы. По их словам, на улицах города едет, виляя из стороны в сторону, автомобиль марки «ВАЗ-21093». Проверить эту информацию направили инспекторов дорожно-постовой службы. И они действительно увидели на улице Уральских Рабочих «пьяную» легковушку.Когда водитель «вихляющего» ВАЗа услышал обращённые к нему требования остановиться, он поступил ровно наоборот — вдарил по газам и попытался оторваться от машины ДПС. Впрочем, ни уйти от преследования, ни хотя бы устроить продолжительные гонки он не сумел. Очень скоро «беглец» потерял управление над своим «болидом» и устроил ДТП. Сначала его завихлявший сильнее прежнего ВАЗ «бортанул» припаркованный грузовик, затем съехал с проезжей части и протаранил столб линии электропередач. Столб-то устоял, а вот автомобиль от удара о препятствие перевернулся.Сумев, наконец, пообщаться с чудом уцелевшим водителем ВАЗа, сотрудники выяснили, что это местный 46-летний житель. Отказываться от освидетельствования тот не стал, «дыхнул». Прибор показал 0,982 мл/л алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе. Как пояснил пьяный водитель, алкоголь в его организме появился после того, как он решил перед поездкой выпить рюмочку коньяка. Но почему-то думается, что одной рюмочкой тут не обошлось.Как сообщила госавтоинспекция Свердловской области, за вечерние «подвиги» инспектора «наградили» пышминца сразу восемью протоколами: за пьяное вождение, за неостановку по требованию полиции, за повреждение дорожного знака, за непристегнутый ремень безопасности, за отсутствие полиса ОСАГО, за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, за отсутствие брызговиков и за управление транспортом без документов. С таким «букетом» административных правонарушений легко предсказать, что кошелёк нарушителя скоро будет изрядно опустошён штрафами, а сам он снова сядет за руль ещё очень нескоро.