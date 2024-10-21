Невнимательность водителя в Камышлове отправила пешехода в больницу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, около 07.50, в Камышлове на улице Фарфористов 42-летний водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе 57-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести, и его увезли в больницу.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, у водителя, который сбил пешехода, стаж вождения 25 лет. За это время он привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД всего 1 раз. С его слов, он искал, где можно припарковаться, и не заметил пешехода.На проявившего опасную невнимательность водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).