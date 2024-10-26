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В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД Свердловской области расследуют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса в Екатеринбурге. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Маневровой, недалеко от дома № 9.
По предварительным данным, водитель автобуса «МАЗ», следовавшего по маршруту № 57 («Елизавет — ДМБ 9»), не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого автобус столкнулся с припаркованной машиной «Мицубиси Лансер», а затем врезался в бетонное ограждение. 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в 23-ю городскую больницу.
В момент ДТП в автобусе находились десять пассажиров; они не пострадали. Как сообщили в ГИБДД, водитель, имеющий 35-летний стаж, прошёл медицинский осмотр перед выездом. На момент аварии автобус находился в пути около двух часов после отдыха.
По предварительным данным, водитель автобуса «МАЗ», следовавшего по маршруту № 57 («Елизавет — ДМБ 9»), не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого автобус столкнулся с припаркованной машиной «Мицубиси Лансер», а затем врезался в бетонное ограждение. 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в 23-ю городскую больницу.
В момент ДТП в автобусе находились десять пассажиров; они не пострадали. Как сообщили в ГИБДД, водитель, имеющий 35-летний стаж, прошёл медицинский осмотр перед выездом. На момент аварии автобус находился в пути около двух часов после отдыха.
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