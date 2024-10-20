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Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России поручил начать проверку по сообщениям о нарушениях в посёлке Натальинск Красноуфимского района. Как сообщает СК, в медиа появилась информация о том, что в ближайших лесах сбрасываются отходы мясопереработки, при этом подчеркивается, что это сделал приезжий из Азербайджана.
Кроме того, местные жители заявляют, что молодые азербайджанцы, совершают противоправные действия в отношении молодежи и пристают к девушкам.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад о «противоправных действиях мигрантов в Свердловской области».
Кроме того, местные жители заявляют, что молодые азербайджанцы, совершают противоправные действия в отношении молодежи и пристают к девушкам.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад о «противоправных действиях мигрантов в Свердловской области».
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