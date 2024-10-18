К трагедии привело несоблюдение дистанции на свердловской трассе вблизи заречного

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на 42-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошла смертельная авария с участием грузового «Nissan Atlas» и самосвала «Renault Kerax».По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию до самосвала, который ехал впереди, и допустил столкновение, вследствие чего погиб на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.В областном УГИБДД предупреждают о реверсивном движении из-за ДТП.