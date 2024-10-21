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В Серове ищут водителя, переехавшего пьяного мужчину на дороге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Серове разыскивают водителя, который вчера, 23 октября, около 23.00 на улице Калинина, напротив 122-го дома, переехал пьяного мужчину, предположительно, лежавшего на дороге.
Госавтоинспекция Серова просит тех, кто мог быть очевидцев этого ДТП, а также тех, кто может что-либо знать о разыскиваемом водителе, обращаться в дежурную часть по телефону «8(34385)9-02-20» либо приходить по адресу: Серов, улица Гражданская, 6.
Самого водителя, который покинул место ДТП, тоже ждут в отделении ГИБДД.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний мужчина со значительными серьёзными травмами госпитализирован в городскую больницу города Серова»,
– сообщили в областном УГИБДД.
Госавтоинспекция Серова просит тех, кто мог быть очевидцев этого ДТП, а также тех, кто может что-либо знать о разыскиваемом водителе, обращаться в дежурную часть по телефону «8(34385)9-02-20» либо приходить по адресу: Серов, улица Гражданская, 6.
Самого водителя, который покинул место ДТП, тоже ждут в отделении ГИБДД.
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