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Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вечером 22 октября ограничения на приём и вылет рейсов ввели в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причина — в выкатившемся за пределы взлётно-посадочной полосы самолёте.
Из-за этого авиаинцидента на запасные аэродромы были вынуждены уйти направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Было также задержано два рейса на вылет из Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что это был «борт госавиации».
По данным телеграм-канала «Авиаторщина», самолёт госавиации Ту-134 при посадке в Екатеринбурге выехал за пределы правой взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово, развернувшись на 90 градусов к соседней полосе. Решение открыть для приема воздушных судов левую ВПП Кольцово было принято примерно через час.
После освобождения правой полосы аэропорт возобновил обслуживание рейсов, сообщили в пресс-службе Кольцово, предоставив фотографии приземлившихя и взлетевших самолётов. Фотографии Ту-134 госавиации, который выкатился за пределы полосы, пока нигде не публиковались.
Из-за этого авиаинцидента на запасные аэродромы были вынуждены уйти направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Было также задержано два рейса на вылет из Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что это был «борт госавиации».
По данным телеграм-канала «Авиаторщина», самолёт госавиации Ту-134 при посадке в Екатеринбурге выехал за пределы правой взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово, развернувшись на 90 градусов к соседней полосе. Решение открыть для приема воздушных судов левую ВПП Кольцово было принято примерно через час.
После освобождения правой полосы аэропорт возобновил обслуживание рейсов, сообщили в пресс-службе Кольцово, предоставив фотографии приземлившихя и взлетевших самолётов. Фотографии Ту-134 госавиации, который выкатился за пределы полосы, пока нигде не публиковались.
Фото: пресс-служба международного аэропорта Кольцово
Фото: пресс-служба международного аэропорта Кольцово
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