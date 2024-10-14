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В Екатеринбурге на семью с пятимесячным ребёнком напала собака бойцовской породы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге у «Радуга Парка» на семью с пятимесячным ребёнком напала собака бойцовской породы. Причём собака не бездомная, но непонятно, где в этот момент были хозяева.
Как рассказала Е1 мама малыша, они выходили из торгового центра, когда на неё сзади напала собака. Животное повалило женщину на землю и начало грызть. «Сначала она мне прокусила плечо, потом руку, а потом вцепилась в бедро – и вот эта рана самая значительная, глубиной шесть сантиметров», – рассказала горожанка.
Отец с ребёнком на руках попытался защитить супругу, но тогда собака переключилась на него. Спастись семьей удалось благодаря водителю, который подъехал к ним и, остановишь рядом, предложил спрятаться в машину, где в итоге молодые родители и укрылись с ребёнком.
Сообщается, что супругам удалось узнать, где живут хозяева агрессивной собаки, и они написали заявление в полицию.
Как рассказала Е1 мама малыша, они выходили из торгового центра, когда на неё сзади напала собака. Животное повалило женщину на землю и начало грызть. «Сначала она мне прокусила плечо, потом руку, а потом вцепилась в бедро – и вот эта рана самая значительная, глубиной шесть сантиметров», – рассказала горожанка.
Отец с ребёнком на руках попытался защитить супругу, но тогда собака переключилась на него. Спастись семьей удалось благодаря водителю, который подъехал к ним и, остановишь рядом, предложил спрятаться в машину, где в итоге молодые родители и укрылись с ребёнком.
Сообщается, что супругам удалось узнать, где живут хозяева агрессивной собаки, и они написали заявление в полицию.
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