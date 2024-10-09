Опоздавшего на поезд тюменца сняли с подножки вагона в уральской столице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 17 октября, около шести утра из-за мужчины, запрыгнувшего на подножку уходящего состава, пришлось остановить поезд. Оказалось, что один из пассажиров не пришёл вовремя и не успел на посадку.Стоп-кран практически сразу после отправления сорвал проводник 11-го вагона, заметивший снаружи поезда пассажира, который держался за поручи. Им оказался 47-летний жителю Тюмени. Подоспевшие к поезду сотрудники транспортной полиции побеседовали с мужчиной и составили на него протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте», после этого отчаянный пассажир смог уже занять своё место в поезде. В итоге вынужденная остановка поезда составила 5 минут.«Транспортная полиция напоминает, что цепляться за поручни, а также осуществлять проезд снаружи состава категорически запрещено и крайне опасно. Нередко подобные опрометчивые поступки пассажиров становятся причиной несчастных случаев на объектах транспорта», – сказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.