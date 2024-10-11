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Очередной выезд на встречную полосу стал причиной смертельной аварии в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером под Серовом на дороге, связывающей переулок Еловый и улицу Автодорожную, молодой водитель Toyota при обгоне неудачно выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения со Skoda Fabia 19-летний водитель Toyota Сorolla погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадала его 18-летняя пассажира – её с переломами, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Кроме ней в больницу с травмами увезли 49-летнего водителя Skoda и его 31-летнего пассажира.
Известно, что стаж погибшего водителя был всего восемь месяцев. Он учился в Металлургическом техникуме. Только в этому году молодой человек шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за не пристёгнутые ремни, за проезд на красный и за тонировку.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения со Skoda Fabia 19-летний водитель Toyota Сorolla погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадала его 18-летняя пассажира – её с переломами, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Кроме ней в больницу с травмами увезли 49-летнего водителя Skoda и его 31-летнего пассажира.
Известно, что стаж погибшего водителя был всего восемь месяцев. Он учился в Металлургическом техникуме. Только в этому году молодой человек шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за не пристёгнутые ремни, за проезд на красный и за тонировку.
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