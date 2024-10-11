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Два грузовика столкнулись на свердловской трассе под Заречным
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 04.00, на 56-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень в районе Заречного столкнулись два грузовика. В результате пострадал один из водителей и его несовершеннолетняя пассажирка.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 22-летний водитель DAF случайно выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал другой грузовик FAW под управлением 47-летнего водителя. В результате аварии молодой водитель и 17-летняя девушка, которая ехала рядом с ним, получили серьёзные травмы. Их с места ДТП увезли в больницу для оказания помощи.
По факту происшествия проводится проверка.
Сообщается, что из-за аварии на данном участке организовано реверсивное движение.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 22-летний водитель DAF случайно выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал другой грузовик FAW под управлением 47-летнего водителя. В результате аварии молодой водитель и 17-летняя девушка, которая ехала рядом с ним, получили серьёзные травмы. Их с места ДТП увезли в больницу для оказания помощи.
По факту происшествия проводится проверка.
Сообщается, что из-за аварии на данном участке организовано реверсивное движение.
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