Два грузовика столкнулись на свердловской трассе под Заречным

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, около 04.00, на 56-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень в районе Заречного столкнулись два грузовика. В результате пострадал один из водителей и его несовершеннолетняя пассажирка.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 22-летний водитель DAF случайно выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал другой грузовик FAW под управлением 47-летнего водителя. В результате аварии молодой водитель и 17-летняя девушка, которая ехала рядом с ним, получили серьёзные травмы. Их с места ДТП увезли в больницу для оказания помощи.По факту происшествия проводится проверка.Сообщается, что из-за аварии на данном участке организовано реверсивное движение.