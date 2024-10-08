Мотоцикл и два автомобиля попали в ДТП в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 16 октября, в Октябрьском административном районе Екатеринбурга произошла дорожная авария с участием мотоцикла и двух легковых машин. Есть пострадавшие.Дорожно-транспортное происшествие случилось в переулке Базовом. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автомобиля марки «Тойота», который при повороте не убедился, что этот манёвр не создаст опасной ситуации. Меж тем, иномарка стала препятствием для байкера, который ехал на такой скорости, что не успел среагировать. Мотоцикл врезался в легковушку и по инерции пролетел несколько метров, пока не упал на асфальт. «Тойота» же задела ещё одну машину.Для мотоциклиста полёт над проезжей частью без серьёзных последствий не обошёлся. Он получил множественные травмы, в том числе — перелом руки.