В Реже вынесли приговор водителю рейсового автобуса, погубившего в ДТП двух человек





– сообщили в прокуратуре. «Режевской городской суд назначил водителю автобуса наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области признали виновным в ДТП 16 ноября 2023 года под Режом водителя рейсового автобуса, допустившего столкновение с Lada Largus. Вследствие аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, а также серьёзно пострадали два пассажира автобуса.Выезжая на Режевской тракт, водитель автобуса был обязан пропустить Lada, которая имела в этот момент преимущество в движении, двигаясь по главной дороге, но, вероятно, проявив невнимательность, водитель автобуса выехал на трассу прямо перед легковым автомобилем, что привело к смертельной аварии. Установлено, что автобус в момент ДТП был полностью исправен.Также виновный будет обязан выплатить моральную компенсацию потерпевшим на общую сумму 2,8 миллиона рублей, а также компенсировать погребение погибших, которое обошлось их родным в 183 тысячи рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.