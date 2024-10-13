В Екатеринбургской колонии обнаружен метадон в шампуне для осужденного

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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5 октября в Екатеринбурге сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области обнаружили наркотик в посылке, предназначенной для одного из осужденных в ИК-2. При проверке передачи от гражданина Н., проживающего в Верхней Пышме, в пластиковую бутылку с шампунем был спрятан сверток темного цвета, в котором предполагалось наличие запрещенного вещества.Сотрудники передали обнаруженный сверток на дальнейшее расследование. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что в шампуне содержится 0,66 граммов метадона.Передача была адресована гражданину, который обвиняется по статьям 228 ч. 2 и 228.1 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи, связанные с наркотиками). Материалы дела, включая изъятое вещество, переданы в Отдел полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.