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В Екатеринбургской колонии обнаружен метадон в шампуне для осужденного
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
5 октября в Екатеринбурге сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области обнаружили наркотик в посылке, предназначенной для одного из осужденных в ИК-2. При проверке передачи от гражданина Н., проживающего в Верхней Пышме, в пластиковую бутылку с шампунем был спрятан сверток темного цвета, в котором предполагалось наличие запрещенного вещества.
Сотрудники передали обнаруженный сверток на дальнейшее расследование. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что в шампуне содержится 0,66 граммов метадона.
Передача была адресована гражданину, который обвиняется по статьям 228 ч. 2 и 228.1 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи, связанные с наркотиками). Материалы дела, включая изъятое вещество, переданы в Отдел полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники передали обнаруженный сверток на дальнейшее расследование. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что в шампуне содержится 0,66 граммов метадона.
Передача была адресована гражданину, который обвиняется по статьям 228 ч. 2 и 228.1 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи, связанные с наркотиками). Материалы дела, включая изъятое вещество, переданы в Отдел полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.
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