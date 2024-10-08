Задержали посылку с запрещёнными капсулами для похудения, отправленную жительнице Режа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники обнаружили 108 капсул с сибутрамином в посылке, отправленной из Казахстана жительнице города Реж. Препарат был заказан в интернет-магазине в виде биологически активных добавок (БАД) для похудения. Экспертиза показала, что в каждой капсуле содержалось запрещённое вещество сибутрамин, общая масса которого составила почти 32 грамма. Перемещение подобных препаратов через границу Российской Федерации запрещено.После изъятия посылки сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ за нарушение ограничений на ввоз товаров. Суд назначил наказание в виде штрафа с конфискацией.Начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев напомнил, что при покупке БАДов в интернете важно внимательно изучать информацию на этикетке: страну происхождения, состав, показания и противопоказания. Он также порекомендовал проверять, попадают ли препараты под запреты на ввоз, обратившись за консультацией в таможенные органы или на горячую линию Уральского таможенного управления.В 2024 году уральские таможенники возбудили 17 административных дел по аналогичным фактам правонарушений.