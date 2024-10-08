Подрядчик из Артемовска оштрафован за не завершение работ по ремонту автомобильной дороги

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По инициативе Артемовской городской прокуратуры подрядчик был оштрафован на сумму свыше 500 тысяч рублей за неисполнение условий муниципального контракта. В ходе проверки надзорные органы установили, что индивидуальный предприниматель не завершил работы по ремонту автомобильной дороги на улице Свободы в Артемовском в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.Контракт, заключённый в апреле 2024 года между МКУ «Жилкомстрой» и подрядчиком, имел общую стоимость более 10,2 миллиона рублей. Однако к сроку исполнения (15 июня 2024 года) работы не были выполнены. Более того, в процессе подготовки к ремонту подрядчик сделал дорогу непригодной для движения автомобильного транспорта.В результате прокуратура возбудила административное дело в отношении предпринимателя по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд оштрафовал предпринимателя на сумму свыше 512 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства подрядчик возобновил работы, в том числе выполнил укладку асфальтобетонного покрытия.