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В Свердловской области женщину обвиняют в убийстве 13-летней девочки
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный отдел по Первоуральску предъявил обвинение женщине 2003 года рождения в убийстве девочки. Как сообщает СК, преступление было совершено 9 октября 2024 года в квартире по проспекту Космонавтов, где произошёл конфликт между обвиняемой и 13-летней дочерью её знакомых. В это время родители девочки находились на работе.
По версии следствия, в ходе ссоры женщина нанесла девочке ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая подожгла квартиру.
По ходатайству следствия обвиняемая была заключена под стражу.
По версии следствия, в ходе ссоры женщина нанесла девочке ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая подожгла квартиру.
Подозреваемую задержали сотрудники полиции «по горячим следам» в её квартире. Сотрудники ПДН выясняют условия жизни, в которых воспитывался ребёнок. По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в благополучной семье и на учёте не состояла. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке,
— сообщает начальник пресс-службы
областного ГУ МВД Валерий Горелых
областного ГУ МВД Валерий Горелых
По ходатайству следствия обвиняемая была заключена под стражу.
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