В Свердловской области женщину обвиняют в убийстве 13-летней девочки





— сообщает начальник пресс-службы

областного ГУ МВД Валерий Горелых Подозреваемую задержали сотрудники полиции «по горячим следам» в её квартире. Сотрудники ПДН выясняют условия жизни, в которых воспитывался ребёнок. По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в благополучной семье и на учёте не состояла. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный отдел по Первоуральску предъявил обвинение женщине 2003 года рождения в убийстве девочки. Как сообщает СК, преступление было совершено 9 октября 2024 года в квартире по проспекту Космонавтов, где произошёл конфликт между обвиняемой и 13-летней дочерью её знакомых. В это время родители девочки находились на работе.По версии следствия, в ходе ссоры женщина нанесла девочке ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемая подожгла квартиру.По ходатайству следствия обвиняемая была заключена под стражу.