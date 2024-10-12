Возрастное ограничение 18+

Возле посёлка Новоасбест погибли дети

22.21 Понедельник, 14 октября 2024
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Сегодня, 14 октября, двое детей утонули на территории Свердловской области. Трагедия произошла, когда они пытались пройти по только что образовавшемуся льду на лесном болоте.

Погибшие — девятилетние мальчик и девочка. Вместе с третьим ребёнком — тринадцатилетним мальчиком — они гуляли по лесу неподалёку от посёлка Новоасбест Горноуральского городского округа. Мальчик постарше оставался на берегу, когда девятилетки вышли на лёд и отошли на достаточно большое расстояние. Увидев, что они провалились, подросток попытался прийти им на помощь, но самостоятельно ничего сделать не смог и побежал искать взрослых, чтобы привести на подмогу. Увы, поспешившим к болоту взрослым оставалось только извлечь из-под ледяной корки утонувших.

В связи с гибелью детей прокуратура Пригородного района организовала проверку. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Пригородного района Ольга Захарова.

В свою очередь, следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В рамках расследования следователи осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей и выполняют прочие процессуальные действия. Тела погибших детей будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, — поясняет пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области обсудили проблемы людей с инвалидностью
12 октября 2024
Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении
14 октября 2024
Прокуратура проконтролирует расследование гибели четырёх человек при пожаре в Артёмовском
07 октября 2024
В Екатеринбурге прокуратура проверяет массовое ухудшение здоровья учеников школы №79
12 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

К 9 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей приговорили директора института физкультуры УрФУ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:21 Возле посёлка Новоасбест погибли дети
21:03 Девочка-подросток пострадала накануне на поселковой дороге под Екатеринбургом
20:36 В выходные в Верхней Салде начался снос исторического здания
19:20 Из-за скользкого крыльца екатеринбургский автосалон лишился больше полмиллиона рублей
18:51 В парке Маяковского приступили к строительству огромной горки
18:35 Пожёванному собаками екатеринбуржскому коту собирают деньги на операцию
17:47 Питание в екатеринбургскую школу №79 поставляла столовая, директор которой уже имеет уголовные обвинения
17:33 В Екатеринбурге ищут инвесторов для памятников архитектуры площади Первой Пятилетки
17:00 64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей
16:06 22 года колонии запросили для стропальщика из Каменска-Уральского, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
15:59 На улицах Екатеринбурга появятся новые знаки
15:42 Прокуратура запросила 18 лет колонии для екатеринбуржцев, подкинувших по заказу наркомафии гроб с головой свиньи
15:30 Екатеринбург вошёл в топ направлений для осенних каникул
15:06 Уральские таможенники оформили первую бартерную сделку с Китаем
14:46 Выявлен возбудитель кишечной инфекции в екатеринбургской школе №79
14:32 Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
13:59 В Новоуральске устраняют повреждения двух трубопроводов, подающих горячую воду и тепло
13:34 Жители Сухого Лога обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге из-за проблем с детским садом
12:56 В Кольцово осенью и зимой появятся рейсы в Таиланд, Египет и на Гоа
12:44 Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении
11:41 В Екатеринбурге больницу РЖД оштрафовали за нарушения прав людей с инвалидностью
11:23 Чиновница из Режа снята с должности из-за того, что умолчала о своих о доходах
11:01 В Екатеринбурге температура снова бьет рекорды: зафиксирован самый холодный 13 октября
10:25 ЛизаАлерт Свердловской области: Ориентировки — это не информационный шум, а шанс на спасение
09:51 В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух автобусов
09:29 Екатеринбуржцы по будням используют самокаты для поездок до остановок, а на выходных — до баров
Все новости Свердловской области
18:49 ВЦИОМ: каждый третий житель страны гордится российским цирком
16:28 В ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки в октябре
15:01 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
14:28 В Москве на бесплатной конференции для бизнеса обсудят тренды e-commerce
13:08 Котяков заявил об увеличении материнского капитала в России с февраля
17:40 В Забайкалье чиновникам пришлось извиняться после истории с «губернаторской козявкой»
16:28 В Вологде установят памятник Сталину, заявил губернатор
15:18 СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии
14:30 Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия
18:48 Суд в Челябинске арестовал сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУМВД
18:24 В США из-за мощного урагана более трёх миллионов человек остались без электричества
17:31 Полиция Тюмени проверяет самовольных дружинников на экстремизм
16:41 Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
15:37 СК: в Новом Уренгое у школьника в сумке выстрелил пистолет, есть пострадавшая
17:08 Матвиенко: доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила всего 2,1%
16:34 СМИ: в Челябинске в результате погони со стрельбой задержан сотрудник центра «Э» ГУ МВД
15:33 В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника
13:40 СФ одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
17:51 Бизнесменам предлагают как следует покричать, чтобы справиться со стрессом
15:13 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США за открытие молекул микроРНК
14:11 Сайты российских судов общей юрисдикции за исключением московских перестали открываться в России
18:20 Умер актёр, игравший чиновника Наливкина в скетч-шоу. А его создателям предъявили новую уголовную статью
18:23 Автоэксперты: доля китайских брендов в сегменте новых авто составляет более 70%
14:02 Молодым соискателям рассказали, чем полезны игровые навыки при поиске работы
14:13 В Госдуме предложили лишать родителей квадроберов родительских прав
19:47 Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов
Все новости России и мира
22:21 Возле посёлка Новоасбест погибли дети
21:03 Девочка-подросток пострадала накануне на поселковой дороге под Екатеринбургом
20:36 В выходные в Верхней Салде начался снос исторического здания
19:20 Из-за скользкого крыльца екатеринбургский автосалон лишился больше полмиллиона рублей
18:51 В парке Маяковского приступили к строительству огромной горки
18:35 Пожёванному собаками екатеринбуржскому коту собирают деньги на операцию
17:47 Питание в екатеринбургскую школу №79 поставляла столовая, директор которой уже имеет уголовные обвинения
17:33 В Екатеринбурге ищут инвесторов для памятников архитектуры площади Первой Пятилетки
17:00 64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей
16:06 22 года колонии запросили для стропальщика из Каменска-Уральского, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
15:59 На улицах Екатеринбурга появятся новые знаки
15:42 Прокуратура запросила 18 лет колонии для екатеринбуржцев, подкинувших по заказу наркомафии гроб с головой свиньи
15:37 В ПНИПУ пройдет VIII Школа-конференция молодых ученых и специалистов Пермского края
15:30 Екатеринбург вошёл в топ направлений для осенних каникул
15:06 Уральские таможенники оформили первую бартерную сделку с Китаем
14:46 Выявлен возбудитель кишечной инфекции в екатеринбургской школе №79
14:32 Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
13:59 В Новоуральске устраняют повреждения двух трубопроводов, подающих горячую воду и тепло
13:34 Жители Сухого Лога обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге из-за проблем с детским садом
12:56 В Кольцово осенью и зимой появятся рейсы в Таиланд, Египет и на Гоа
12:44 Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении
11:41 В Екатеринбурге больницу РЖД оштрафовали за нарушения прав людей с инвалидностью
11:23 Чиновница из Режа снята с должности из-за того, что умолчала о своих о доходах
11:01 В Екатеринбурге температура снова бьет рекорды: зафиксирован самый холодный 13 октября
10:34 За нарушения требований промышленной безопасности на руднике приостановлена деятельность электровозов
10:25 ЛизаАлерт Свердловской области: Ориентировки — это не информационный шум, а шанс на спасение
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK