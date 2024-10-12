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Возле посёлка Новоасбест погибли дети
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Сегодня, 14 октября, двое детей утонули на территории Свердловской области. Трагедия произошла, когда они пытались пройти по только что образовавшемуся льду на лесном болоте.
Погибшие — девятилетние мальчик и девочка. Вместе с третьим ребёнком — тринадцатилетним мальчиком — они гуляли по лесу неподалёку от посёлка Новоасбест Горноуральского городского округа. Мальчик постарше оставался на берегу, когда девятилетки вышли на лёд и отошли на достаточно большое расстояние. Увидев, что они провалились, подросток попытался прийти им на помощь, но самостоятельно ничего сделать не смог и побежал искать взрослых, чтобы привести на подмогу. Увы, поспешившим к болоту взрослым оставалось только извлечь из-под ледяной корки утонувших.
В связи с гибелью детей прокуратура Пригородного района организовала проверку. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Пригородного района Ольга Захарова.
В свою очередь, следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В рамках расследования следователи осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей и выполняют прочие процессуальные действия. Тела погибших детей будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, — поясняет пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
Погибшие — девятилетние мальчик и девочка. Вместе с третьим ребёнком — тринадцатилетним мальчиком — они гуляли по лесу неподалёку от посёлка Новоасбест Горноуральского городского округа. Мальчик постарше оставался на берегу, когда девятилетки вышли на лёд и отошли на достаточно большое расстояние. Увидев, что они провалились, подросток попытался прийти им на помощь, но самостоятельно ничего сделать не смог и побежал искать взрослых, чтобы привести на подмогу. Увы, поспешившим к болоту взрослым оставалось только извлечь из-под ледяной корки утонувших.
В связи с гибелью детей прокуратура Пригородного района организовала проверку. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Пригородного района Ольга Захарова.
В свою очередь, следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В рамках расследования следователи осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей и выполняют прочие процессуальные действия. Тела погибших детей будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, — поясняет пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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