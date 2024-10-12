Возле посёлка Новоасбест погибли дети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 14 октября, двое детей утонули на территории Свердловской области. Трагедия произошла, когда они пытались пройти по только что образовавшемуся льду на лесном болоте.Погибшие — девятилетние мальчик и девочка. Вместе с третьим ребёнком — тринадцатилетним мальчиком — они гуляли по лесу неподалёку от посёлка Новоасбест Горноуральского городского округа. Мальчик постарше оставался на берегу, когда девятилетки вышли на лёд и отошли на достаточно большое расстояние. Увидев, что они провалились, подросток попытался прийти им на помощь, но самостоятельно ничего сделать не смог и побежал искать взрослых, чтобы привести на подмогу. Увы, поспешившим к болоту взрослым оставалось только извлечь из-под ледяной корки утонувших.В связи с гибелью детей прокуратура Пригородного района организовала проверку. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Пригородного района Ольга Захарова.В свою очередь, следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В рамках расследования следователи осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей и выполняют прочие процессуальные действия. Тела погибших детей будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, — поясняет пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.