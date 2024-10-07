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Пожёванному собаками екатеринбуржскому коту собирают деньги на операцию
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В жуткий переплёт попал в Екатеринбурге молодой кот. Гуляя сам по себе по улицам он имел несчастье столкнуться с собаками. У тех сработал охотничий инстинкт, и они набросились на котика.
Чаще всего такие стычки заканчиваются для кошек крайне плачевно — некоторым псам с одного укуса способны отправить даже крупного кота «бежать по радуге». В этот раз финал схватки был не столь плачевен — кот выжил, но получил тяжёлые травмы. У него много глубоких рваных ран, нанесённых собачьими клыками, а одна из задних лап болтается на плоти — кость в ней была сломана в неравной схватке.
Шансы выжить и даже прожить долгую полноценную жизнь у кота Артемия высоки. Во-первых, у него достаточно сильный и молодой организм, чтобы рассчитывать на это. А во-вторых, судьбой Артемия теперь занимаются приют «Клякса» и ветклиника доктора Тебенькова, а им совместными усилиями удавалось вытягивать даже казавшихся безнадёжными животных.
Но нужна и помощь людей, готовых покрыть расходы на лечение Артемия. Сделать это можно по ниже указанным реквизитам.:
Чаще всего такие стычки заканчиваются для кошек крайне плачевно — некоторым псам с одного укуса способны отправить даже крупного кота «бежать по радуге». В этот раз финал схватки был не столь плачевен — кот выжил, но получил тяжёлые травмы. У него много глубоких рваных ран, нанесённых собачьими клыками, а одна из задних лап болтается на плоти — кость в ней была сломана в неравной схватке.
Шансы выжить и даже прожить долгую полноценную жизнь у кота Артемия высоки. Во-первых, у него достаточно сильный и молодой организм, чтобы рассчитывать на это. А во-вторых, судьбой Артемия теперь занимаются приют «Клякса» и ветклиника доктора Тебенькова, а им совместными усилиями удавалось вытягивать даже казавшихся безнадёжными животных.
Но нужна и помощь людей, готовых покрыть расходы на лечение Артемия. Сделать это можно по ниже указанным реквизитам.:
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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