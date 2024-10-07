Пожёванному собаками екатеринбуржскому коту собирают деньги на операцию

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В жуткий переплёт попал в Екатеринбурге молодой кот. Гуляя сам по себе по улицам он имел несчастье столкнуться с собаками. У тех сработал охотничий инстинкт, и они набросились на котика.Чаще всего такие стычки заканчиваются для кошек крайне плачевно — некоторым псам с одного укуса способны отправить даже крупного кота «бежать по радуге». В этот раз финал схватки был не столь плачевен — кот выжил, но получил тяжёлые травмы. У него много глубоких рваных ран, нанесённых собачьими клыками, а одна из задних лап болтается на плоти — кость в ней была сломана в неравной схватке.Шансы выжить и даже прожить долгую полноценную жизнь у кота Артемия высоки. Во-первых, у него достаточно сильный и молодой организм, чтобы рассчитывать на это. А во-вторых, судьбой Артемия теперь занимаются приют «Клякса» и ветклиника доктора Тебенькова, а им совместными усилиями удавалось вытягивать даже казавшихся безнадёжными животных.Но нужна и помощь людей, готовых покрыть расходы на лечение Артемия. Сделать это можно по ниже указанным реквизитам.: