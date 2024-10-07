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Пожёванному собаками екатеринбуржскому коту собирают деньги на операцию

18.35 Понедельник, 14 октября 2024
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В жуткий переплёт попал в Екатеринбурге молодой кот. Гуляя сам по себе по улицам он имел несчастье столкнуться с собаками. У тех сработал охотничий инстинкт, и они набросились на котика.

Чаще всего такие стычки заканчиваются для кошек крайне плачевно — некоторым псам с одного укуса способны отправить даже крупного кота «бежать по радуге». В этот раз финал схватки был не столь плачевен — кот выжил, но получил тяжёлые травмы. У него много глубоких рваных ран, нанесённых собачьими клыками, а одна из задних лап болтается на плоти — кость в ней была сломана в неравной схватке.

Шансы выжить и даже прожить долгую полноценную жизнь у кота Артемия высоки. Во-первых, у него достаточно сильный и молодой организм, чтобы рассчитывать на это. А во-вторых, судьбой Артемия теперь занимаются приют «Клякса» и ветклиника доктора Тебенькова, а им совместными усилиями удавалось вытягивать даже казавшихся безнадёжными животных.

Но нужна и помощь людей, готовых покрыть расходы на лечение Артемия. Сделать это можно по ниже указанным реквизитам.:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:46 Выявлен возбудитель кишечной инфекции в екатеринбургской школе №79
14:32 Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
13:59 В Новоуральске устраняют повреждения двух трубопроводов, подающих горячую воду и тепло
13:34 Жители Сухого Лога обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге из-за проблем с детским садом
12:56 В Кольцово осенью и зимой появятся рейсы в Таиланд, Египет и на Гоа
12:44 Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении
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