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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух автобусов

09.51 Понедельник, 14 октября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
13 октября около 09:05 на улице Лучистая в Екатеринбурге произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и двух автобусов. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Шкода Рапид», двигаясь по улице Лучистая в сторону улицы Любви, не справился с управлением и столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Грейт Вол».

После удара автомобиль «Грейт Вол» отбросило в автобус «ПАЗ», а затем «Грейт Вол» столкнулся с автобусом «МАЗ», стоящим на остановке. Автобус «МАЗ» в момент ДТП двигался по маршруту № 58 «Ритей-парк — Горбольница № 7». В салоне находились 10 пассажиров, однако, по данным ГИБДД, никто не пострадал.

По результатам проверки водитель автомобиля «Шкода Рапид», мужчина 1999 года рождения, оказался в состоянии алкогольного опьянения. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал 0,852 мг/л. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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