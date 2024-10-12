В Екатеринбурге учеников школы № 79 перевели на дистант после массового отравления детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ученики школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение после случаев массового недомогания, включая симптомы рвоты. Как сообщает издание E1.RU со ссылкой на родителей, дети останутся дома до 18 октября, в то время как специалисты продолжают расследование причин вспышки.«Школу перевели на дистант с 12 по 18 октября включительно. Врачи обзванивают и здоровых, и больных, узнают их состояние и рекомендуют избегать контактов», — рассказала одна из мам школьников порталу E1.RU.Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области уже начали эпидемиологическое расследование. По официальной информации, на данный момент зарегистрировано 10 случаев заболевания, один ребёнок госпитализирован. На пищеблоке школы проводится проверка соблюдения санитарных норм, а также отбираются пробы пищи, воды и смывов для лабораторных исследований.Следственный комитет России по Свердловской области также инициировал проверку в связи с ухудшением состояния здоровья учеников. Проверяется возможность нарушения статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).