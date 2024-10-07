Возрастное ограничение 18+
Стали известны причины пожара в Артёмовском, унёсшего жизни четырёх человек
Фото: прокуратура Свердловской области
7 октября в Артёмовском произошёл крупный пожар, который охватил баню и два жилых дома, расположенные на общей площади 173 квадратных метров. По информации МЧС Свердловской области, в результате трагического инцидента погибли четыре человека: мужчина, две женщины и подросток.
Согласно данным спасателей, которыми они поделились в еженедельном дайджесте, пожар начался с печи в бане и быстро распространился на соседние строения. Как отмечают сотрудники МЧС, ни одна из построек не была оснащена пожарными извещателями, что вкупе с ночным временем предопределило трагический исход этого пожара.
Кроме того, в выпуске дайджеста сообщили, что за последнюю неделю на территории Свердловской области был зафиксирован 181 пожар, из которых 65 произошли в жилом секторе. Пожарные спасли троих человек, однако пять человек погибли.
Согласно данным спасателей, которыми они поделились в еженедельном дайджесте, пожар начался с печи в бане и быстро распространился на соседние строения. Как отмечают сотрудники МЧС, ни одна из построек не была оснащена пожарными извещателями, что вкупе с ночным временем предопределило трагический исход этого пожара.
Кроме того, в выпуске дайджеста сообщили, что за последнюю неделю на территории Свердловской области был зафиксирован 181 пожар, из которых 65 произошли в жилом секторе. Пожарные спасли троих человек, однако пять человек погибли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском
07 октября 2024
07 октября 2024
В Свердловской области за ночь ликвидированы три крупных пожара
05 октября 2024
05 октября 2024