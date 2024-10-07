Стали известны причины пожара в Артёмовском, унёсшего жизни четырёх человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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7 октября в Артёмовском произошёл крупный пожар, который охватил баню и два жилых дома, расположенные на общей площади 173 квадратных метров. По информации МЧС Свердловской области, в результате трагического инцидента погибли четыре человека: мужчина, две женщины и подросток.Согласно данным спасателей, которыми они поделились в еженедельном дайджесте, пожар начался с печи в бане и быстро распространился на соседние строения. Как отмечают сотрудники МЧС, ни одна из построек не была оснащена пожарными извещателями, что вкупе с ночным временем предопределило трагический исход этого пожара.Кроме того, в выпуске дайджеста сообщили, что за последнюю неделю на территории Свердловской области был зафиксирован 181 пожар, из которых 65 произошли в жилом секторе. Пожарные спасли троих человек, однако пять человек погибли.