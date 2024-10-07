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Екатеринбуржец погиб при взрыве на заправке в Грозном
Фото: МЧС России
В Грозном произошёл взрыв на автозаправочной станции «Лидер», который унёс жизни четырёх человек, среди них двое детей. Как сообщает издание E1.RU, одним из погибших оказался екатеринбуржец Илья Брюхачев, работавший водителем КАМАЗа.
В момент взрыва он перекачивал газ из КАМАЗа в цистерны заправки, что, по предварительной информации, стало причиной трагедии. Как сообщает телеграм-канал «База», основной версией взрыва считается нарушение техники безопасности.
Среди погибших также оказались 25-летняя Насуханова Банати, 4-летний Ибрагимов Умалат и 6-летняя Ибрагимова Алет (девочка и мальчик — брат и сестра). Они погибли от удара цистерны, отброшенной взрывной волной с АЗС.
Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров.
В момент взрыва он перекачивал газ из КАМАЗа в цистерны заправки, что, по предварительной информации, стало причиной трагедии. Как сообщает телеграм-канал «База», основной версией взрыва считается нарушение техники безопасности.
Среди погибших также оказались 25-летняя Насуханова Банати, 4-летний Ибрагимов Умалат и 6-летняя Ибрагимова Алет (девочка и мальчик — брат и сестра). Они погибли от удара цистерны, отброшенной взрывной волной с АЗС.
Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров.
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