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В Екатеринбурге задержан водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, и пассажир с травматическим оружием
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В 11 октября, в рамках профилактического мероприятия «Арсенал», сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга остановили автомобиль «Шевроле» на улице Гагарина. В машине находились водитель и пассажир. Привлёк внимание полицейских тот факт, что 21-летний водитель заметно нервничал при проверке документов. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, за что был привлечён к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.
При дальнейшем осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили два травматических пистолета «RETAY MOD92». На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла оружие в присутствии понятых. Водителя и его 26-летнего пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, пассажир приобрёл оружие и патроны через интернет. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.
При дальнейшем осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили два травматических пистолета «RETAY MOD92». На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла оружие в присутствии понятых. Водителя и его 26-летнего пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, пассажир приобрёл оружие и патроны через интернет. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.
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