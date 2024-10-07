В Екатеринбурге задержан водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, и пассажир с травматическим оружием

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В 11 октября, в рамках профилактического мероприятия «Арсенал», сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга остановили автомобиль «Шевроле» на улице Гагарина. В машине находились водитель и пассажир. Привлёк внимание полицейских тот факт, что 21-летний водитель заметно нервничал при проверке документов. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, за что был привлечён к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.При дальнейшем осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили два травматических пистолета «RETAY MOD92». На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла оружие в присутствии понятых. Водителя и его 26-летнего пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Как выяснилось, пассажир приобрёл оружие и патроны через интернет. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.