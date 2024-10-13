В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП на улице Бебеля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На улице Бебеля, 59 в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. По информации ГИБДД Свердловской области, авария случилась из-за того, что один из водителей не предоставил преимущество при повороте налево, что привело к столкновению двух автомобилей.В результате ДТП пятеро пострадавших были доставлены в больницу для медицинского осмотра. На данный момент их состояние оценивается врачами.Сотрудники полиции работают на месте происшествия, проводят процессуальные действия и опрашивают участников и очевидцев аварии. По факту происшествия начата проверка для установления всех обстоятельств случившегося.